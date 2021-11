TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22:00 di domani 10 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa d’ingresso in autostrada A24 dello Svincolo di Val Vomano/Roseto, per il solo traffico diretto a Teramo.

Conseguentemente, negli orari indicati, i veicoli diretti a Teramo potranno utilizzare come itinerario alternativo la viabilità ordinaria tramite lo Svincolo di Basciano.