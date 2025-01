TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, sarà disposta l’interdizione al traffico della rampa d’ingresso in autostrada A24 in direzione Teramo/SS80 tra le ore 22 del giorno 3 febbraio e le ore 6 del giorno successivo.

Conseguentemente, nei suddetti giorni, sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria (SS 150) come itinerario alternativo per entrare in autostrada A24 tramite lo Svincolo di Basciano.