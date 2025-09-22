A24: CHIUSURA NOTTURNA RAMPE TERAMO EST

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche periodiche presso la galleria Cartecchio, dalle ore 22 del 24 settembre alle ore 6 del giorno successivo, si rende necessario disporre la chiusura dello svincolo di Teramo Est, tanto per la rampa di accesso alla città di Teramo, con provenienza dall’autostrada A24 e dalla SS 80 Teramo – Mare, quanto per quella di accesso all’autostrada A24, con direzione AQ/A25/RM e Teramo – Mare, con provenienza da Giulianova.

Nella circostanza, tanto per il traffico proveniente dalla Teramo – Mare e dall’autostrada A24 e diretto verso la viabilità ordinaria della città di Teramo, quanto per quello proveniente da Giulianova e diretto verso l’autostrada A24 e la Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere sia alla città di Teramo che all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare.