A24: CHIUSURA NOTTURNA USCITA CASTEL MADAMA

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti e inderogabili lavori di manutenzione, dalle ore 22 del giorno 11 novembre alle ore 5 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall’autostrada A24 dello Svincolo di Castel Madama, limitatamente al traffico proveniente da Teramo-L’Aquila/A25 e diretto verso la viabilità ordinaria.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, si consiglia di utilizzare lo Svincolo di Vicovaro/Mandela per proseguire sulla SS5 Tiburtina/Valeria.