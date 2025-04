A24: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A1

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione del 5° Tronco di Società Autostrade per l’Italia, dalle ore 22 dei giorni 14 e 15 aprile alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura del ramo di allacciamento che dall’Autostrada A24 si immette sull’Autostrada A1 – Milano – Napoli per chi proviene da Roma verso tutte le percorrenze, tanto in direzione Firenze quanto in direzione di Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A. e seguire le indicazioni per l’Autostrada A1 – Diramazione Roma Nord – in direzione Firenze mentre il traffico diretto a Napoli si consiglia di percorrere il G.R.A. e seguire le indicazioni per l’Autostrada A1 – Diramazione Roma Sud – in direzione Napoli.