A24: CHIUSURE NOTTURNE L’AQUILA OVEST-TORNIMPARTE

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, dalle ore 22 del 17 e 18 novembre alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nel giorno ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25, e diretti verso L’Aquila/Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 tramite lo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo, e diretti verso A25/RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 tramite lo Svincolo di L’Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP 1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila.

Nella circostanza il traffico presso la frazione di Villagrande sarà gestito in regime di senso unico alternato, mediante movieri, da parte di personale appositamente incaricato da Strada dei Parchi.