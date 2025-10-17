A24: CHIUSURE NOTTURNE RAMPE TERAMO EST

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione e verifiche periodiche presso la galleria Cartecchio, dalle ore 22 del giorno 20 ottobre alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa di accesso dello Svincolo di Teramo Est alla città di Teramo, con provenienza da Giulianova, mentre dalle ore 22 dei giorni 23 e 24 ottobre alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa di accesso tanto all’autostrada A24 quanto alla SS 80 Teramo – Mare.

In entrambe le circostanze, tanto per il traffico proveniente da Giulianova e diretto alla Città di Teramo quanto per quello proveniente da Giulianova e diretto verso l’autostrada A24 e la Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti sulla viabilità ordinaria per accedere sia alla città di Teramo che all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare.