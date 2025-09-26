A24: CHIUSURE NOTTURNE RAMPE TERAMO EST

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per l’esecuzione di verifiche periodiche presso la galleria Cartecchio, dalle ore 22 dei giorni 29, 30 settembre e 1° ottobre 2025 alle ore 6 dei giorni successivi, allo Svincolo di Teramo Est sarà disposta la chiusura tanto della rampa di accesso alla città di Teramo, con provenienza dall’autostrada A24 e dalla SS 80 Teramo – Mare, quanto della rampa di accesso all’autostrada A24, con direzione AQ/A25/RM ed alla Teramo – Mare, e provenienza da Giulianova.

Nella circostanza, tanto per il traffico proveniente dalla Teramo – Mare e dall’autostrada A24 e diretto verso la viabilità ordinaria della città di Teramo, quanto per quello proveniente da Giulianova e diretto verso l’autostrada A24 e la Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti su Viale Europa per accedere sia alla città di Teramo che all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare.