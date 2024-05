A24: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO CARSOLI-ORICOLA

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi Spa comunica che, per urgenti interventi manutenzione, dalle ore 22 dei giorni 16 e 17 maggio alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico dello svincolo di Carsoli/Oricola, sia in entrata che in uscita dall’autostrada A24.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati:

per i veicoli provenienti da Roma e diretti a Carsoli sarà possibile utilizzare lo svincolo di Vicovaro/Mandela per proseguire sulla SS5 Tiburtina/Valeria;

per il traffico proveniente da Teramo e diretto a Carsoli si consiglia di utilizzare lo svincolo di Magliano dei Marsi percorrendo la SS 5 Tiburtina/Valeria, ovvero lo svincolo di Valle del Salto utilizzando la SP25 e la SS5 Tiburtina/Valeria;

per il traffico proveniente da Pescara e diretto a Carsoli si consiglia di utilizzare lo svincolo di Magliano dei Marsi, percorrendo la SS 5 Tiburtina/Valeria;

per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Carsoli e diretti verso AQ/TE/A25 si consiglia di entrare in autostrada A25 alla stazione di Magliano dei Marsi, mentre per i veicoli diretti verso Roma si consiglia di entrare in autostrada A24 presso lo svincolo di Vicovaro/Mandela, in entrambi i casi utilizzando la SS5 Tiburtina/Valeria.