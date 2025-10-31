A24: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO TERAMO EST

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, sarà disposta la chiusura dello Svincolo di Teramo Est con il seguente calendario e modalità:
dalle ore 22 dei giorni 4, 5 e 6 novembre alle ore 6 dei giorni successivi, limitatamente alla rampa di accesso all’autostrada A24 e alla SS 80 Teramo – Mare, con provenienza da Giulianova;
nella circostanza, nei suddetti giorni ed orari, per il traffico proveniente da Giulianova, e diretto tanto all’autostrada A24 quanto alla SS 80 Teramo – Mare, sarà possibile usufruire delle rotatorie presenti sulla viabilità ordinaria per accedere all’autostrada A24 ed alla Teramo – Mare;
dalle ore 22 del giorno 7 novembre alle ore 6 del giorno successivo, limitatamente alla rampa di uscita dall’autostrada A24 verso la Città di Teramo e la SS 80 per Giulianova;
nella circostanza, nel suddetto giorno ed orari, ai veicoli provenienti dall’A24, e diretti verso Teramo, si consiglia di usufruire dello Svincolo di Teramo Ovest.
