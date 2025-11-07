A24: CHIUSURE NOTTURNE TRAFORO GRAN SASSO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22 dei giorni 10, 11, 12 e 13 novembre p.v. alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele (Traforo del Gran Sasso), limitatamente alla carreggiata est con direzione Teramo.
Nei giorni ed orari sopra indicati i veicoli provenienti da L’Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo dovranno obbligatoriamente uscire dall’autostrada A24 allo Svincolo di Assergi.
Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dall’autostrada A25 Torano – Pescara, proseguendo il viaggio sull’A14 in direzione Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo e, tramite la superstrada SS80, raggiungere Teramo;
in alternativa si consiglia di uscire dall’A24 tramite lo Svincolo di L’Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo Svincolo di Bussi, entrare in autostrada A25 e proseguire in direzione A14 sino allo svincolo di Giulianova, per raggiungere Teramo tramite la superstrada SS80.
Si segnala che la SS80 per il Valico delle Capannelle è interessata dalla presenza di diversi cantieri con possibili disagi.
- A24: CHIUSURE NOTTURNE TRAFORO GRAN SASSOL'AQUILA - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 22 dei giorni 10, 11, 12 e 13 novembre p.v. alle ...