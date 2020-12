A24: CHIUSURE NOTTURNE TRAFORO GRAN SASSO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la chiusura al traffico dell’autostrada A24, nel tratto compreso tra gli svincoli di Colledara/San Gabriele e di Assergi, dalle 21 dei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest (direzione L’Aquila/Roma).

Si precisa che nei giorni ed orari sopra indicati i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L’Aquila/Roma, dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 attraverso lo svincolo di Colledara/San Gabriele e rientrare in autostrada allo svincolo di Assergi.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a L’Aquila/Roma provenienti da Teramo/Giulianova/A14 si consiglia di procedere in carreggiata sud sull’autostrada A14 (direzione Bari) e di immettersi sulla carreggiata ovest della A25, in direzione Torano/Roma; in alternativa si consiglia di uscire dall’autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli, percorrere la SS 153 e la SS 17 (Piana dei Navelli) e di immettersi in autostrada A24, tramite lo Svincolo di L’Aquila Est, in direzione L’Aquila Ovest/Roma; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall’autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano, percorrere la SS 150 e la SS 80 per il Valico delle Capannelle ed immettersi in autostrada A24 allo svincolo de L’Aquila Ovest.

