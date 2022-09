L’AQUILA– Procedono secondo il cronoprogramma gli abbattimenti e le ricostruzioni “ad incastro” previsti per la nuova viabilità antisismica dell’autostrada A24, tra L’Aquila e Tornimparte.

I tecnici e le maestranze di Toto Costruzioni Generali nel corso delle due notti appena trascorse hanno sollevato e posizionato due nuove campate in corten sulle pile di due diversi viadotti molto ravvicinati.

Si tratta nello specifico del Vetoio, il viadotto autostradale più prossimo allo svincolo di L’Aquila Ovest, e di una nuova rampa dello svincolo stesso, ridisegnata e resa antisismica per accogliere il traffico proveniente da e diretto verso Roma.

Una doppia operazione che serve a liberare definitivamente la sottostante Via dei Medici dalla presenza di cantieri, nei giorni del rientro a scuola. A questa si aggiungerà nei prossimi giorni un’ulteriore nuova campata sulla rampa dello Svincolo, che giungerà a conclusione prima dell’inizio della stagione invernale, assieme ai viadotti del tratto aquilano.

Nell’ultimo anno i viadotti Genzano e Sant’Onofrio sono stati interamente ricostruiti da Toto Costruzioni Generali in entrambe le direzioni, mentre la carreggiata autostradale in direzione Roma è ormai prossima al completamento.

L’operazione rientra nel piano dei lavori di ricostruzione e adeguamento antisismico in corso su altri viadotti della tratta fra gli Svincoli di Tornimparte e L’Aquila Ovest: i lavori sono eseguiti dalla Toto Costruzioni in base alla concessione delle autostrade A24 e A25 alla società del Gruppo Toto, Strada dei Parchi Spa, che prevede interventi in house. Sdp ha perso la gestione delle due arterie, passata ad Anas, dal primo agosto scorso, in seguito alla revoca in danno sancita con un decreto legge del Consiglio dei Ministri il 7 luglio scorso.