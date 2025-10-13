A24: DISPOSTA CHIUSURA DELLA TRATTA FRA GLI SVINCOLI DELL’AQUILA OVEST E DI TORNIMPARTE

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per consentire di eseguire la demolizione con microcariche del Viadotto Valle Orsara in assenza di traffico, dalle ore 22:00 del 15 ottobre alle ore 07:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nel giorno ed orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo Svincolo di L’Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila. Nella circostanza il traffico presso la frazione di Villagrande sarà gestito in regime di senso unico alternato, mediante movieri, da parte di personale appositamente incaricato da Strada dei Parchi.