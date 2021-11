A24: DOMANI SVINCOLO TORNIMPARTE CHIUSO PER 4 ORE

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti ed inderogabili verifiche tecniche da effettuare sul Viadotto di Svincolo di Tornimparte, dalle 9 alle 13 di domani, primo dicembre, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di svincolo che collega la stazione di Tornimparte alla carreggiata ovest dell’A24, inibendo il transito ai veicoli diretti verso Roma provenienti dalla viabilità ordinaria; contemporaneamente sarà anche disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dalla carreggiata ovest dell’A24, inibendo il transito ai veicoli provenienti da L’Aquila/Teramo diretti verso Tornimparte o Campo Felice.

Conseguentemente, negli orari sopra indicati, la Concessionaria Strada dei Parchi consiglia i seguenti itinerari alternativi:

i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria (Villagrande, Tornimparte, ecc …) e diretti verso Roma/A25 potranno percorrere la viabilità ordinaria (SP1 Amiternina e la SS17) ed entrare in autostrada A24 dal casello di L’Aquila Ovest in direzione Roma/A25;

in alternativa sarà possibile entrare in A24 tramite il casello di Tornimparte per immettersi sulla carreggiata est in direzione AQ/TE, uscire allo svincolo di L’Aquila Ovest, eseguire la conversione di marcia sulla viabilità ordinaria, e rientrare in A24 dallo stesso casello per dirigersi verso Roma/A25;

i veicoli provenienti da L’Aquila Est /Teramo che devono raggiungere Tornimparte/Campo Felice/Lucoli dovranno uscire dall’A24 tramite lo svincolo di L’Aquila Ovest e percorrere la viabilità ordinaria: SS17 e SP1 Amiternina.