L’AQUILA -Rinnovato l’accordo per un altro anno relativo alla gratuità del tratto autostradale A24 tra L’Aquila Est e L’Aquila Ovest. A darne notizia sono stati il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, a seguito della comunicazione giunta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale viene concessa la possibilità di reiterare la misura attivata nel maggio 2023.

“Attraverso una costante interlocuzione con la società Strada dei Parchi Spa, è stata constatata l’assoluta validità del provvedimento ai fini delle fluidità della mobilità urbana e intercomunale. Dal monitoraggio negli ultimi mesi, infatti, si registra una media di transiti di oltre 45.000 mensili che evidenzia un crescente apprezzamento della misura da parte di cittadini e utenti – hanno dichiarato Biondi e Giuliani – La proroga dell’esenzione anche per il prossimo anno riveste inoltre un’importanza strategica non soltanto per favorire una migliore accessibilità al centro urbano, ma anche per sostenere la piena riuscita delle iniziative previste e l’accoglienza dei visitatori attesi per L’Aquila 2026 – Capitale Italiana della cultura”.