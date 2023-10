A24, INCENDIO SU AUTOBUS TUA L’AQUILA-AVEZZANO: ILLESI PASSEGGERI

L’AQUILA – Attimi di paura questa mattina su un autobus della Tua, azienda unica di trasporti della Regione Abruzzo, che stava percorrendo la tratta autostradale L’Aquila-Avezzano: per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio e dalla parte posteriore del mezzo si è sollevato un fumo scuro e denso.

L’autista è riuscito a fermarsi sulla corsia d’emergenza dell’A24. Non ci sono stati feriti e i tutti passeggeri a bordo sono stati fatti scendere dal bus, in attesa di un pullman sostitutivo per proseguire il viaggio.

La notizia è stata riportata anche da diversi quotidiani della marsica e confermata sui social dai passeggeri. La Tua, al momento, non ha rilasciato versioni ufficiali della vicenda né dichiarazioni.