A24 L’AQUILA, GIULIANI: “PEZZOPANE HA ALZATO INUTILE POLVERONE, ALLO STUDIO PIANO PEDAGGI GRATUITI”

L’AQUILA – “Sarebbe bastato che il consigliere Pezzopane avesse approfondito la documentazione prodotta in I commissione bilancio sulla richiesta da parte del Settore Mobilità e Trasporti di un apposito e sostanzioso capitolo di spesa per le annualità 2023, 2024, 2025 denominato ‘Rimborsi pedaggi L’Aquila Ovest-L’Aquila est’, calato poi nel bilancio di previsione appena approvato dal Consiglio comunale, per scoprire che sono già previste delle somme per l’attuazione di un’iniziativa volta a decongestionare il traffico cittadino come l’istituzione della gratuità della tratta autostradale L’Aquila Ovest-L’Aquila Est”.

Interviene così, in una nota l’assessore alla Mobilità al Comune dell’Aquila, Paola Giuliani, rispondendo alla consigliera Pd Stefania Pezzopane che, in merito alla discussa riduzione delle tariffe sulle autostrade A24/A25 e l’azzeramento del pedaggio della tratta L’Aquila Est/0vest evidenziando come “il governo avrebbe dato l’ok, ma sarebbe a spese del Comune” e sottolineando che “alla luce di questi atteggiamenti del governo, appare ancora più grave la decisione del Consiglio comunale di bocciare l’ordine del giorno delle minoranze per la riduzione fino all’azzeramento delle tariffe autostradali e per la messa in sicurezza”.

Per Giuliani: “Ciò di cui parla con grande clamore non ci coglie affatto di sorpresa. Sono in corso interlocuzioni costanti con Mit e Anas da parte degli uffici tecnici comunali per definire gli ultimi dettagli di una convenzione su cui il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessorato alla Mobilità e l’amministrazione tutta stanno lavorando già da tempo per alleggerire le nostre strade dal passaggio di veicoli e automezzi. Si è alzato un polverone inutile su un provvedimento che, peraltro, è destinato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli automobilisti”.