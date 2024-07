L’AQUILA – Si chiama Antonio Scetta 23 anni, la vittima dell’incidente avvenuto ieri sull’A24 tra le uscite di Tornimparte e L’Aquila Ovest, all’altezza dell’area di servizio Valle Aterno Est.

Il giovane che ha perso la vita viaggiava su una moto, originario di Castelvenere in Campania, in provincia di Benevento, si trovava in Abruzzo per una gita fuori porta fino a Campo Imperatore.

A Castelvenere annullato per lutto un evento musicale. La vittima suonava in una banda locale.

Nell’incidente coinvolta anche un’automobile, una Polo e un’altra moto su cui viaggiava una coppia, lui ferito in modo lieve lei 55enne, trasportata con l’elisoccorso dove è tutt’ora in prognosi riservata. I tre occupanti della vettura hanno riportato ferite lievi, tutti di origini lucane provenienti da Avezzano.

Questa la probabile dinamica: dalle prime risultanze pare che sia stata proprio la Polo a essere stata tamponata, per cause ancora in corso di accertamento, dalla moto condotta dalla vittima che poi ha impattato anche contro l’altra moto.

Sicuramente tra le cause l’alta velocità, gli agenti della Stradale hanno aperto un fascicolo.