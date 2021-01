A24: LAVORI CASELLO L’AQUILA OVEST, DA LUNEDI’ INGRESSO SOLO DA STATALE 17

L’AQUILA – A partire dalla tarda mattinata di lunedì 25, salvo condizioni metereologiche particolarmente avverse, avranno inizio i lavori sulla bretella interna del casello L’Aquila ovest, versante della strada statale 80.

Contestualmente, per il periodo dei lavori, stimato in 30 giorni, l’ingresso all’autostrada e l’uscita dall’autostrada avverranno esclusivamente dalla statale 17 con le seguenti modalità: ingresso esclusivamente da destra, dalla direzione L’Aquila centro; uscita esclusivamente verso destra, in direzione Rieti. Lo rende noto il settore Opere pubbliche

