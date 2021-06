A24, LAVORI TERMINATI IN ANTICIPO: RIAPRE ANCHE DI NOTTE TRATTO VICOVARO – CASTEL MADAMA

L’AQUILA – Facciamo seguito al comunicato inviato il 29 maggio u.s., di pari oggetto, per informare che i lavori di manutenzione nel tratto Vicovaro/Mandela – Castel Madama sono stati ultimati in anticipo, pertanto le chiusure notturne previste, dalle ore 22:00 del 3 e 4 giugno alle ore 06:00 dei giorni successivi, sono revocate. La tratta autostradale tra lo Svincolo di Vicovaro/Mandela e lo Svincolo di Castel Madama resterà aperta e percorribile anche negli orari notturni in entrambe le direzioni.