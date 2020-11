A24, NODO GRA: CHIUSURA NOTTURNA USCITA 14 IN CARREGGIATA INTERNA

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 di domani 12 novembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa d’interconnessione del G.R.A. con l’autostrada A24 (uscita 14) in carreggiata interna, tanto in direzione della Tangenziale Est quanto in direzione L’Aquila/A25/Teramo.

