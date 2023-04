A24: PEDAGGIO GRATIS L’AQUILA EST-OVEST, FIRMATA CONVENZIONE TRA COMUNE E ANAS

L’AQUILA – “L’autostrada, nel tratto compreso tra i due caselli, funge da sempre anche da strada urbana a scorrimento veloce utile per la mobilità interna al territorio comunale e per questo contribuisce a decongestionare il traffico cittadino. Inoltre, negli anni è cresciuta la sensibilità collettiva nei confronti della mobilità sostenibile, per cui il Comune ha investito e continua a investire in progetti, anche innovativi e sperimentali”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore comunale alla Mobilità, Paola Giuliani, che insieme al responsabile Anas della struttura territoriale Abruzzo-Molise, Antonio Marasco, hanno sottoscritto stamattina nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, la convenzione che consentirà il ripristino, dopo oltre vent’anni, della gratuità del pedaggio autostradale nella tratta L’Aquila Est-L’Aquila Ovest.

La misura si applicherà a decorrere dal primo giorno del mese di maggio.

Le premesse, si legge nella nota, “hanno portato l’amministrazione a intavolare una proficua interlocuzione con Anas, che dal giugno scorso è tornata a gestire l’autostrada A24, fino ad ottenere oggi, grazie allo stanziamento di 100mila euro nel bilancio comunale, la gratuità per chiunque percorra quei 7,3 chilometri che attualmente costano 80 centesimi di euro”.

“In base alla convenzione – viene spiegato -, Anas si impegna a fornire al Comune dell’Aquila, con cadenza trimestrale, il dato relativo al numero dei veicoli che fruiranno delle condizioni di esenzione, anche allo scopo di valutare la convenienza e l’efficacia della scelta, e, ove occorra, per reperire tempestivamente le risorse economiche necessarie per l’eventuale prolungamento della misura di esenzione”.