A24: REVOCA CHIUSURE NOTTURNE TRAFORO DEL GRAN SASSO DIREZIONE L’AQUILA-ROMA

L’AQUILA – Facciamo seguito al comunicato inviato il 23 u.s. per informare che, per sopravvenute problematiche tecniche, sono revocate e rinviate a date da confermare le chiusure al traffico dell’autostrada A24 tra gli svincoli di San Gabriele/Colledara e Assergi, in direzione L’Aquila/A25/Roma, previste dalle ore 22:00 dei giorni 29, 30 e 31 gennaio alle ore 06:00 dei giorni successivi.

