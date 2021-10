A24: REVOCATA CHIUSURA NOTTURNA TRAFORO GRAN SASSO

L’AQUILA – L’interdizione al traffico disposta alternativamente per le due direzioni della tratta San Gabriele/Colledara-Assergi e programmata tra le ore 22:00 di questa notte e le ore 06:00 di domani, annunciata nei giorni scorsi, è revocata e rinviata a data da destinarsi. Resta invece confermata la chiusura della carreggiata est, in direzione Teramo, come precedentemente indicato, tra le 22:00 del 29 ottobre e le ore 06:00 del giorno successivo.