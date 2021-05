A24, RIAPERTA LA GALLERIA ROVIANO: CIRCOLAZIONE GARANTITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi informa che, a partire dalle 16 di oggi, 28 maggio, verrà riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la galleria Roviano sulla direttrice Roma-L’Aquila dell’autostrada A24, tra i chilometri 41,355 e 42,052.

Dopo accurate verifiche, la riapertura della galleria in piena sicurezza è stata realizzata installando una struttura provvisoria in cemento armato della lunghezza di circa 160 metri, che le maestranze hanno chiamato “cubotto”.

“La struttura – si legge in una nota è stata approvvigionata, trasportata e installata in meno di tre settimane. Raggiungere un tale risultato in un arco di tempo così ristretto è stato possibile grazie all’incessante impegno di tutto il personale dedicato all’intervento e a cui va un sentito ringraziamento da parte della Società. Il completamento di questo lavoro dimostra ancora una volta la perfetta sinergia di Gruppo che, in occasioni così complesse, alimenta il perseguimento di obiettivi sempre più sfidanti”.

“L’operazione, un vero e proprio intervento di manutenzione ‘a cuore aperto’ – continua la nota -, è stata resa possibile grazie ad un ingente investimento della Concessionaria, in coerenza con quanto era già stato fatto al momento di gestire il problema della galleria del Gran Sasso, con l’unico scopo di non creare turbative in un momento di agognata riapertura. Infatti, la circolazione garantita in entrambe le direzioni a Roviano consentirà una migliore percorribilità dell’intera arteria autostradale in previsione dell’aumento del traffico tra l’ultimo fine settimana di maggio e la festività del 2 giugno, oltre che per l’allentamento delle misure restrittive agli spostamenti causa Covid”.

La struttura provvisoria verrà poi smontata per eseguire i lavori di manutenzione alla volta del tunnel.

Al tempo stesso Strada dei Parchi comunica che, “grazie ad una puntuale programmazione, proseguono tutte l’attività di ispezione delle gallerie secondo le nuove linee guida, in modo da offrire agli utenti in transito la massima sicurezza e regolarità di percorrenza”.