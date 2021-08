A24: RIAPERTURA TEMPORANEA DELLO SVINCOLO DI TORNIMPARTE

L’AQUILA – “Strada dei Parchi è lieta di annunciare che, dalle 14 del 13 agosto al 6 settembre sarà disposta la riapertura temporanea al traffico di entrambe le rampe dello Svincolo di Tornimparte verso la carreggiata ovest dell’A24, in entrata verso Roma e in uscita dalla A24”.

È quanto si legge in una nota della concessionaria delle autostrade A24 e A25.

“La carreggiata Ovest del Viadotto Sant’ Onofrio, già sismicamente adeguata – viene spiegato -, verrà aperta al traffico in entrambe le direzioni per consentire il completamento della carreggiata Est senza condizionare il pieno funzionamento dello Svincolo di Tornimparte e senza intralciare la circolazione dei veicoli in entrambe le direzioni.

Il personale di SdP “ha completato, nel pieno rispetto degli impegni presi, la parte più impegnativa dei lavori di messa in sicurezza di entrambe le carreggiate del viadotto Sant’Onofrio”.

“La completa riapertura dello svincolo – si legge ancora nella nota – è stata programmata per favorire la circolazione nel periodo estivo e per raggiungere questo primo obiettivo SdP ha impiegato le migliori risorse disponibili nel minor tempo possibile. Con il completamento di questo ulteriore passaggio, il Gruppo dimostra nuovamente come sia in grado di svolgere operazioni complesse in perfetta sinergia”.

“Come da programma, all’inizio del mese di settembre lo svincolo sarà di nuovo configurato in apertura parziale, in modo da permettere il collegamento strutturale con le due carreggiate entro la fine di novembre ed evitare possibili disagi al traffico con l’avvento della stagione invernale”, conclude Sdp.