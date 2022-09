A24: SEGNALATA AUTO CONTROMANO TRA L’AQUILA EST-OVEST, ALLARME RIENTRATO

L’AQUILA – Attimi di apprensione sull’autostrada A24, tra i caselli dell’Aquila Est e Ovest quando in serata è stato diramato l’annuncio, anche con una nota in via telematica e attraverso i navigatori, di un’auto contromano.

Circostanza che ha spinto diversi automobilisti, preoccupati, a chiedere informazioni alla polizia stradale che ha già provveduto ad effettuare i controlli e non ha rivelato criticità facendo rientrare subito l’allarme.

Al momento, quindi, la circolazione risulta regolare e non si segnalano anomalie.

Al momento non è stato ancora chiarito perché siano partite le segnalazioni.

