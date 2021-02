L’AQUILA – Le chiusure notturne della tratta autostradale Assergi-San Gabriele, programmate da oggi a domenica 14 febbraio, sono sospese.

Il Traforo del Gran Sasso resterà pertanto percorribile, in entrambe le direzioni in tutti gli orari, per il resto della settimana.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle chiusure e sulle condizioni di traffico e di viabilità si raccomanda di visitare il sito www.stradadeiparchi.it, o di seguirci sui profili Facebook e Twitter, prima di mettersi in viaggio.

