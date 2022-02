A24 TERAMO EST: BREVE CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA CARTECCHIO

TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, presso lo Svincolo di Teramo Est, dalle 22 alle 24 di domani, 3 febbraio, sarà disposta la chiusura della viabilità di accesso, tramite la Galleria Cartecchio, alla Città di Teramo per i veicoli provenienti dall’autostrada A24 e dalla SS 80 Teramo – Mare.

Nella circostanza per accedere alla Città di Teramo sarà possibile uscire dalla rampa di Teramo Est, in direzione Giulianova, e proseguire in direzione Teramo-centro dalle rotatorie presenti su Viale Europa.