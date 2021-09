A24, TERAMO EST: CHIUSURA NOTTURNA RAMPA VERSO TERAMO

PESCARA- La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, presso lo Svincolo di Teramo Est, dalle ore 22 di domani 21 settembre alle 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura della rampa di accesso alla Città di Teramo con provenienza tanto dall’autostrada A24 quanto dalla SS 80 Teramo-Mare.

Nella circostanza, tanto per il traffico proveniente dalla SS80 quanto per quello proveniente dall’autostrada A24 e diretto verso la viabilità ordinaria della Città di Teramo, sarà possibile usufruire della viabilità ordinaria per accedere alla Città di Teramo da Viale Europa.