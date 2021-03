A24: TIR ESCE FUORI STRADA E SI RIBALTA, CHIUSO TRATTO TRA VICOVARO-MANDELA E CARSOLI-ORICOLA

TERAMO – Incidente nel primo pomeriggio al chilometro 36 della A24, nel tratto compreso tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola: per cause ancora in corso di accertamento, un tir è uscito fuori strada e si è ribaltato.

Disposta l’uscita obbligatoria a Vicovaro-Mandela per chi proviene da Roma. Il tratto verrà chiuso dalle 23, in direzione Teramo, per consentire la rimozione del mezzo pesante. La chiusura durerà il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di recupero del mezzo.