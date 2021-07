A24 TPU: CHIUSURE NOTTURNE GALLERIA PITTALUGA

ROMA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 dei giorni 2, 3, 4 e 5 agosto alle 6 dei giorni successivi, sarà chiusa al traffico la Galleria Pittaluga, in entrambe le direzioni, compresa tra lo svincolo di Via di Portonaccio e l’allacciamento con la Tangenziale Est.

Nei giorni ed orari indicati, per tutti i veicoli provenienti da A24/A25/GRA e diretti verso la Tangenziale Est sarà disposta un’uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Via di Portonaccio, mentre sarà interdetto l’accesso per tutti i veicoli provenienti da Via Torelli e diretti verso la Tangenziale Est;

i veicoli provenienti dalla Tangenziale Est e diretti verso il GRA/A24/A25 potranno invece utilizzare lo Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA per immettersi in A24.