TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, a causa di avverse condizioni meteo, la chiusura al traffico della tratta autostradale Assergi – Colledara/San Gabriele (Traforo del Gran Sasso), prevista per questa notte dalle ore 22 fino alle ore 6 di domani 16 gennaio per la sola carreggiata est con direzione Teramo, è annullata. Resta confermata la chiusura per la medesima tratta sempre in carreggiata est dalle ore 22 di domani alle ore 6 di venerdì 17 gennaio.