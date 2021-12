A24, UBRIACO ALLA GUIDA DEL TIR: CAMIONISTA DENUNCIATO

L’AQUILA – Ubriaco al volante di un tir viene notato guidare pericolosamente, zigzagando da una parte e dell’altra della carreggiata, e finisce la sua corsa urtando un camion.

Ieri sera, verso le 21, il Centro Operativo della Polizia Stradale dell’Aquila ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti dell’A24, relative ad un tir che si stava muovendo pericolosamente in direzione di Teramo.

La notizia è stata immediatamente diramata alle pattuglie in servizio sull’autostrada, che hanno intercettato il mezzo pesante, che nel frattempo aveva anche urtato contro un altro camion, riuscendo a comunicare al conducente, che teneva una condotta di guida altamente pericolosa, di accostare in corsia di emergenza.

Fermato il mezzo, gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Carsoli hanno subito notato che il conducente aveva un equilibrio precario, inoltre hanno rivenuto nella cabina una bottiglia di grappa.

L’uomo, un 38enne originario di Gualdo Tadino (Perugia), è stato sottoposto a controllo con alcol test, risultando positivo con un valore pari a 2.39 g/l.

Ovviamente l’autoarticolato, che trasportava materiali inerti e viaggiava con un carico superiore ai valori consentiti dalla normativa, è stato fatto recuperare dal proprietario, titolare di una ditta di Trasporti umbra, che è stato sanzionato per il sovraccarico, mentre il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Poiché il tasso alcolemico è risultato superiore a 1.5 g/l, è stata ritirata la patente di guida ed il conducente sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza: per lui è prevista una sanzione che contempla la multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad un anno, oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni o revoca della stessa in caso di recidiva.

L’uomo è stato contravvenzionato per non aver inserito nel cronotachigrafo dell’autoarticolato la propria carta del conducente, eludendo così le norme in materia di limiti di durata della guida e di tempi di riposo giornalieri.