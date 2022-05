A24, CHIUSO PER UNA NOTTE TRATTO L’AQUILA OVEST-TORNIMPARTE

L’AQUILA – Continuano i lavori di adeguamento e messa in sicurezza sismica dell’autostrada A24, nella tratta tra Tornimparte e L’Aquila Ovest.

“Come noto, nel 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato, tra gli altri, i progetti esecutivi di adeguamento sismico di 5 viadotti sulla tratta autostradale dell’A24 dall’Area di Servizio Valle Aterno allo Svincolo dell’Aquila Ovest. Conseguentemente, vista l’urgenza degli interventi, si è provveduto alla tempestiva installazione dei cantieri di lunga durata che prevedono l’impegno di entrambe le carreggiate della tratta autostradale. Da ciò deriva la limitazione dell’utilizzo della sezione autostradale ad una sola carreggiata e la canalizzazione del traffico in deviazione con un regime di circolazione in doppio senso di marcia”, spiega in una nota la concessionaria Strada dei parchi.

A partire dal prossimo 21 maggio 2022 è stato programmato l’avvio dei lavori di adeguamento sismico del viadotto che insiste sulla rampa di uscita dello svincolo dell’Aquila Ovest con provenienza da Roma, che ne impongono l’abbattimento e la ricostruzione;

al fine di minimizzare gli impatti sulla circolazione, considerata la connotazione dell’intervento, si è ritenuto opportuno condurre specifiche analisi dei flussi di traffico, i cui risultati sono stati oggetto di approfondimento e condivisione nel corso di proficue interlocuzioni con i rappresentanti delle Istituzioni a vario titolo interessate dall’impatto della nuova configurazione viabilistica.

Per consentire di eseguire speditamente i lavori di adeguamento di questa nuova rampa di uscita dallo Svincolo L’Aquila Ovest senza pregiudicare i flussi di traffico garantiti da uno svincolo vitale per i collegamenti del Capoluogo abruzzese, Strada dei Parchi ha approntato una soluzione temporanea, tesa a ridurre al minimo ogni disagio per la circolazione.

Una “rampa di uscita provvisoria” con uno stop gestito da movieri, che comporterà la chiusura della tratta per una sola notte, al fine di predisporre il cantiere. Con il nuovo assetto provvisorio dello Svincolo, tutti gli ingressi e tutte le uscite, sia in direzione e con provenienza Roma/A25 che in direzione/provenienza Teramo, continueranno ad essere garantiti per tutta la durata dei lavori.

Dalle ore 22 di venerdì 20 maggio alle 6 del giorno successivo verrà pertanto disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte in entrambe le direzioni.

Solo negli orari indicati, nella notte tra il 20 e il 21 maggio, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/RM sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’A24 allo svincolo di L’Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila. Nella circostanza il traffico presso la frazione di Villagrande sarà gestito in regime di senso unico alternato, mediante movieri, da parte di personale appositamente incaricato da SdP.

Successivamente, dalle 6 giorno 21 maggio al 14 novembre sarà disposto il nuovo assetto dello Svincolo L’Aquila Ovest con la temporanea chiusura al traffico dell’attuale rampa di uscita dall’autostrada A24, per la provenienza da RM/A25. In sostituzione, i veicoli con tale provenienza potranno usufruire di una “nuova rampa di uscita provvisoria” dall’A24 che modifica parzialmente l’assetto viario dello svincolo con la predisposizione di uno “stop”, assistito da moveri, nell’intersezione a raso dove si incrociano i flussi in uscita dall’A24, con provenienza RM/A25, e quelli in ingresso sull’A24 con direzione RM/A25. Un’apposita segnaletica sarà predisposta per indicare le deviazioni del flusso di traffico senza alcuna conseguenza per la fruibilità dello Svincolo.

Sul sito web www.stradadeiparchi.it verrà pubblicata una grafica per illustrare nel dettaglio il nuovo assetto provvisorio dello Svincolo L’Aquila Ovest