A24:CHIUSURA TIVOLI-VICOVARO/MANDELA PER L’AQUILA/A25/TERAMO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso da eseguire sulla carreggiata est (direzione A25/L’Aquila/Teramo) dell’autostrada A24 sarà disposto, salvo imprevisti, il divieto di transito tra gli svincoli di Tivoli e di Vicovaro/Mandela ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t dalle 7 alle ore 22 di oggi, sabato 30 gennaio. Si precisa che rimane invariato il regime di circolazione per i pullman (2 o 3 assi) che potranno transitare regolarmente.

Negli orari sopra indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti da Roma e diretti verso A25/L’Aquila/Teramo, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Tivoli con rientro consigliato allo svincolo di Vicovaro/Mandela; come percorso alternativo si consiglia di utilizzare la SS5 Tiburtina/Valeria.

