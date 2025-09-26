A25: BREVE CHIUSURA DI DUE RAMPE DELLO SVINCOLO BUSSI-POPOLI

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, tra le ore 6 e le ore 7 del giorno 29 settembre, sarà disposta la temporanea sospensione del traffico di due rampe dello Svincolo di di Bussi/Popoli:
rampa di uscita dall’autostrada A25 per i veicoli provenienti dall’interconnessione A14/A25 Pescara; nel suddetto giorno ed orari, ai veicoli provenienti dall’interconnessione A14/A25 Pescara e diretti verso la viabilità ordinaria di Bussi/Popoli è consigliata l’uscita allo svincolo di Torre de’ Passeri/Casauria.
rampa di entrata in autostrada A25 dallo svincolo di Bussi/Popoli per i veicoli diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo; nel suddetto giorno ed orari, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Bussi/Popoli e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo è consigliata l’entrata allo svincolo di Sulmona/Pratola Peligna.
- A25: BREVE CHIUSURA DI DUE RAMPE DELLO SVINCOLO BUSSI-POPOLIL'AQUILA - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, tra le ore 6 e le ore 7 del giorno 29 settembre, sarà disposta l...