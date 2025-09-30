A25: BREVE CHIUSURA ENTRATA COCULLO

30 Settembre 2025 18:02

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione, dalle ore 12 alle ore 15 di domani, 1° ottobre 2025, è necessario disporre l’interdizione al traffico dello Svincolo di Cocullo, limitatamente alla rampa di entrata in autostrada A25 con direzione Roma/L’Aquila/Teramo.





Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo si consiglia di usufruire dello Svincolo di Pratola Peligna.

 

