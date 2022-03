A25: CHIUDE PER UN’ORA LA TRATTA TRA CHIETI-PESCARA E VILLANOVA

PESCARA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti ed indifferibili attività di ripristino di una linea di media tensione dell’ENEL, dalle ore 06:30 alle ore 07:30 di domani, sabato 26 marzo, si renderà necessario disporre la chiusura al traffico della tratta dell’autostrada A25 tra gli Svincoli di Chieti/Pescara e di Villanova in entrambe le direzioni di marcia.

Conseguentemente, nella fascia oraria indicata, per il traffico proveniente da Torano/RM/AQ e diretto Villanova/interconnessione A14 sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Chieti/Pescara, mentre per il traffico proveniente dall’interconnessione A14 e diretto verso Torano/RM/AQ sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincolo di Villanova; per entrambe le percorrenze sarà possibile percorrere il Raccordo Autostradale 12 Chieti – Pescara (Asse Attrezzato).