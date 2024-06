A25: CHIUSURA NOTTURNA DELLA RAMPA DI ALLACCIAMENTO CON A14 IN DIREZIONE BARI

PESCARA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione sull’autostrada A14, dalle ore 23:00 del giorno 18 giugno p.v. alle ore 05:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della rampa di allacciamento tra l’autostrada A25 e l’autostrada A14, limitatamente al traffico proveniente dall’A25 e diretto verso Bari.

Conseguentemente, per i veicoli provenienti dall’autostrada A25 e diretti verso Bari, si consiglia di uscire presso lo Svincolo di Villanova per proseguire sul Raccordo autostradale R12 (Asse Attrezzato) ed entrare successivamente in autostrada A14 tramite lo svincolo di Pescara Ovest.