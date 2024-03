A25: CHIUSURA NOTTURNA RAMPA DI INGRESSO AIELLI-CELANO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze connesse all’esecuzione di indagini e rilievi da parte della Struttura del commissario straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 ed A25, dalle ore 22 del giorno 11 marzo alle ore 6 del 12 marzo, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa dello svincolo di Aielli/Celano di ingresso sulla carreggiata ovest dell’A25, in direzione dello svincolo di Torano con innesto sull’autostrada A24 in direzione Roma/L’Aquila/Teramo.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti dalla SS5 Tiburtina Valeria e dalla viabilità ordinaria potranno entrare in A25 utilizzando lo svincolo autostradale di Avezzano.