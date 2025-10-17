A25: CHIUSURE NOTTURNE RAMPE PRATOLA-SULMONA E TORRE DE’ PASSERI

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione della pavimentazione, in orari notturni alcune rampe degli Svincoli di Pratola Peligna/Sulmona e di Torre de’ Passeri saranno interessate dai seguenti provvedimenti di viabilità:

dalle ore 22 del 20 ottobre alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura dello Svincolo di Pratola Peligna/Sulmona, limitatamente alla rampa di uscita dall’autostrada A25, con provenienza da RM/AQ/TE, e della rampa di ingresso in autostrada A25 con direzione PE.

Ai veicoli provenienti dall’autostrada A25 e diretti alla viabilità ordinaria di Pratola Peligna/Sulmona si consiglia di uscire a Cocullo e percorrere la SR479 e la SS17, mentre ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Pratola Peligna e diretti verso Pescara si consiglia di proseguire su SS17 e SS5 Tiburtina/Valeria per entrare in autostrada A25 presso lo Svincolo di Bussi/Popoli.

Dalle ore 22 del 21 ottobre alle ore 6 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura dello Svincolo di Torre de’ Passeri limitatamente alla rampa di uscita dall’autostrada A25, con provenienza da Roma/L’Aquila/Teramo;

ai veicoli diretti sulla viabilità ordinaria dello Svincolo di Torre de’ Passeri si consiglia di usufruire dello Svincolo di Bussi/Popoli percorrendo la SS5 Tiburtina/Valeria.