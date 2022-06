A25: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO COCULLO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per inderogabili attività di monitoraggio della galleria San Domenico, si rende necessario disporre la chiusura delle rampe dello Svincolo di Cocullo con il seguente calendario e modalità:

– dalle 22 dei giorni 20 e 21 giugno alle 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di entrata sulla carreggiata ovest dell’autostrada A25, in direzione A24/Roma/L’Aquila;

– dalle 22 dei giorni 22 e 23 giugno alle 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della rampa di uscita dalla carreggiata est dell’autostrada A25, per i veicoli che provengono da A24/Roma/L’Aquila.

Conseguentemente, nei giorni ed orari sopra indicati, tanto per i veicoli provenienti da Roma/L’Aquila/Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria dello Svincolo di Cocullo quanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Cocullo e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo, sarà possibile usufruire degli Svincoli di Pescina (non consigliato), proseguendo sulla SR479, o di Pratola Peligna (consigliato) proseguendo sulla SP52 e sulla SR479.