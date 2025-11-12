A25: DOMANI CHIUSURA SVINCOLO DI COCULLO

L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche nella galleria San Domenico, dalle ore 9 alle 18 di domani, 13 novembre, è necessario disporre l’interdizione al traffico dello Svincolo di Cocullo, limitatamente alla rampa di entrata in autostrada A25 con direzione Roma/L’Aquila/Teramo.
Conseguentemente, nel giorno e negli orari indicati, ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L’Aquila/Teramo si consiglia di usufruire dello Svincolo di Pratola Peligna.
- A25: DOMANI CHIUSURA SVINCOLO DI COCULLOL'AQUILA - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti verifiche tecniche nella galleria San Domenico, dalle ore 9 alle 18 di domani...