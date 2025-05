A25: MARSILIO A CONFRONTO SUL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PER 5 VIADOTTI

L’AQUILA – Un confronto con le amministrazioni locali oggi, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, sul progetto di messa in sicurezza sismica di cinque viadotti lungo l’autostrada A25, in provincia dell’Aquila, nei comuni di Celano, Pratola Peligna, Roccacasale e Corfinio.

Il progetto (PFTE), si legge in una nota, è stato trasmesso da Marco Corsini, commissario straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, della concessionaria Strada dei Parchi, del gruppo abruzzese Toto, e dal Rup Franco Bernardini per il raggiungimento dell’intesa.

L’intervento è finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e riguarda opere di demolizione e ricostruzione con adeguamenti alle normative tecniche vigenti.

I lavori, ha sottolineato il presidente Marsilio, “sono fondamentali per garantire la sicurezza e la funzionalità di infrastrutture strategiche del nostro territorio”.

Alla presentazione oggi a Palazzo Silone erano presenti anche l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, il direttore generale Antonio Sorgi e il responsabile unico del procedimento Franco Bernardini, i sindaci dei territori coinvolti e i tecnici.

“I lavori, per un impegno economico pari a 215 milioni di euro, interesseranno 3 km in totale di cui 1,5 km di viadotti e saranno eseguiti su una tratta autostradale in esercizio per cui dovranno seguire un cronoprogramma rigoroso per ridurre le interferenze con la viabilità”, viene spiegato nella nota.

“Il progetto prevede nell’arco di tempo di un anno e mezzo, la sostituzione degli impalcati con strutture in acciaio-calcestruzzo, il rinforzo delle pile, nuove fondazioni e dispositivi antisismici. Già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica con prescrizioni”, conclude la nota.