CHIETI – Toto Costruzioni Generali ottiene l’incarico per la progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico di ulteriori tre viadotti a doppia carreggiata tra le uscite di Bussi/Popoli e Pratola Peligna/Sulmona sull’autostrada A25.

A renderlo noto, in un comunicato, è la stessa Toto costruzioni, della holding dell’imprenditore abruzzese Carlo Toto, che con Strada dei Parchi, è tornata alla gestione dell’autostrada A24-A25, con l’annullamento della revoca avvenuta nell’estate del 2022.

Questo appalto, del valore di circa 150 milioni di euro, rappresenta l’ottavo stralcio di lavori affidati dal Commissario straordinario per la messa in sicurezza sismica delle autostrade A24 e A25 Marco Corsini.

“I viadotti Aterno, Corfinio e Sorgenti – si legge in una nota di Toto Costruzioni – dovranno essere completamente demoliti e ricostruiti per essere adeguati alla più recente normativa antisismica, per oltre tre chilometri di nuovi impalcati. Particolare attenzione sarà dedicata alla scelta di materiali più leggeri ed elastici e all’installazione di dissipatori sismici di ultima generazione”.

“Con questa aggiudicazione – viene ricordato -, gli stralci affidati a Toto sull’autostrada A25 salgono a tre, per un valore complessivo di oltre 400 milioni di euro su circa 950 milioni di commesse in portafoglio, e prevedono complessivamente la demolizione e ricostruzione di 13 viadotti. Tali lavori rientrano tra quelli previsti dalla Legge 228 del 2012 che ha sancito l’urgenza di una messa in sicurezza dell’intera rete autostradale A24 e A25 dopo il terremoto dell’Aquila”.

“Gli interventi saranno eseguiti su una tratta autostradale in esercizio, dovranno quindi seguire un cronoprogramma rigoroso per ridurre le interferenze con la viabilità, garantendo la continuità dei cantieri su una carreggiata alla volta e concentrando le operazioni più impattanti in orari notturni”.

“In questi giorni – viene aggiunto -, si avvicina intanto alla conclusione la messa in sicurezza della prima tratta autostradale tra Lazio e Abruzzo, che Toto sta eseguendo sull’A24 tra Tornimparte e L’Aquila. Recentemente, sono stati riaperti al traffico gli otto viadotti più vicini al capoluogo abruzzese, mentre i fervono i lavori sugli ultimi quattro viadotti verso Tornimparte”.

“Questi interventi confermano l’esperienza di Toto nel campo delle costruzioni ad alto contenuto tecnologico, attraverso l’applicazione di soluzioni innovative come le strutture miste in acciaio corten e calcestruzzo, per migliorare resistenza agli agenti atmosferici ed elasticità, o gli abbattimenti controllati con microcariche esplosive, utilizzati nelle aree meno popolose per accelerare i tempi di demolizione e ricostruzione”, conclude la nota.