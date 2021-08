A25, NUOVA SEGNALETICA TURISTICO-CULTURALE DI CHIETI: “MANTENUTO IMPEGNO”

CHIETI – “Ancora una volta abbiamo mantenuto la parola data ai nostri concittadini meno di un anno fa, volevamo e vogliamo sempre più potenziare la visibilità del nostro amato capoluogo attraverso azioni semplici e concrete, mirate ed efficaci”.

Così, in una nota, il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare in merito alle indicazioni autostradali di natura turistico-culturale sulla A25: “dopo un’interlocuzione avviata lo scorso 7 marzo con i referenti di Strada dei Parchi SpA, concessionaria della A25, culminata con una call conference avvenuta lo scorso 11 giugno, cui ho preso parte e nel corso della quale ho presentato un render esecutivo da me fatto realizzare, in data odierna è stato installato un cartello con le indicazioni turistico-culturali cittadine di maggiore interesse, perfettamente rispondente alle indicazioni fornite, in prossimità dell’uscita Chieti-Pescara”.

“Mi preme, a tal proposito, ringraziare il consigliere Valerio Giannini per avermi supportato con massima dedizione in questa iniziativa che, ancora una volta, dimostra lo spirito di servizio e la politica del fare dell’attuale amministrazione comunale”, conclude Di Cesare.