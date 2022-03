A25: REALIZZATA ROTATORIA BUSSI, LUNEDI’ FINE LAVORI, RIAPRE FINALMENTE LO SVINCOLO AUTOSTRADALE

PESCARA – Lunedì 14 marzo, alle ore 11, si terrà l’incontro per il “fine lavori” della rotatoria che consentirà la riapertura dell’innesto autostradale Bussi-Pescara sulla A25. All’evento sarà presente il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo che esprime “soddisfazione per la fine dei lavori realizzati da Anas in sinergia con le Istituzioni”.