AAITO: DIRETTORE ALLERGOLOGIA AVEZZANO MURZILLI NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE

AVEZZANO – Il dottor Francesco Murzilli, direttore del reparto di Allergologia dell’ospedale di Avezzano, è il nuovo presidente nazionale dell’Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (AAIITO).

Murzilli, già componente dell’Associazione, è stato eletto nel corso del Congresso nazionale che si è svolto a Padova dal 18 al 20 ottobre.

“Con la designazione del direttore dell’Allergologia di Avezzano, la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila conquista il gradino più alto nell’organigramma dell’Aaiito e il conferimento del prestigioso incarico è anche il riconoscimento della professionalità di chi lo dirige e dell’attività svolta dal reparto nel corso degli anni a favore degli utenti”, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato assegnato e farò di tutto per svolgerlo al meglio – dice Murzilli – per me è un ulteriore stimolo per continuare a lavorare per la crescita del reparto e nell’interesse dei pazienti”.